Цена биткойна превысила отметку в $18 тыс. впервые с декабря 2017 года

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в $18,150 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk на 07:16 мск.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $18 тыс. 18 декабря 2017 года.