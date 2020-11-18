Цена биткойна превысила отметку в $18 тыс. впервые с декабря 2017 года
10:05 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в $18,150 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk на 07:16 мск.
В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $18 тыс. 18 декабря 2017 года.
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