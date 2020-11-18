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НОВОСТИ

Армяне оставляют Лачин - СМИ

10:20 18.11.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Лачин - азербайджанский город, через который проходит главная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом - по условиям соглашения об окончании второй карабахской войны остается под контролем российских миротворцев: это часть "лачинского коридора" шириной в пять километров. Но армянские жители города все равно покидают его: условия мира, на которые вынуждена была согласиться Армения, кажутся им слишком неопределенными, чтобы чувствовать себя в безопасности - даже под обещанной охраной российских миротворцев.

Сам Лачинский район, административным центром которого является Лачин, к 1 декабря перейдёт под контроль Азербайджана. 17 ноября российские миротворцы взяли под полный контроль и открыли для проезда армян дорогу из Армении через Лачин и Шушу в Степанакерт.

Всего, по данным армянских властей, за неделю после окончания войны в Нагорный Карабах вернулись более 1200 человек. Но бежали оттуда во время войны десятки тысяч, и до сих пор встречный поток уезжающих из Карабаха выглядит гораздо мощнее этих 1200 вернувшихся.  Русская служба Би-би-си

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