Совфед дал согласие президенту на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе
11:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.
"Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам", - говорится в постановлении, поддержанном на заседании СФ.
НОВОСТИ
- 23:00 17.11.2020
- США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
- 21:15 17.11.2020
- Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
- 18:50 15.11.2020
- Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
- 18:33 15.11.2020
- В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
- 14:20 15.11.2020
- Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
- 13:00 14.11.2020
- Американские истребители получат "лучи смерти"
- 11:32 12.11.2020
- Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
- 11:05 10.11.2020
- В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
- 20:00 09.11.2020
- Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
- 09:00 07.11.2020
- АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать