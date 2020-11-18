Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда России по бобслею отстранена от участия в первом этапе Кубка мира, который пройдет с 21 по 22 ноября в латвийской Сигулде. Как сообщил ТАСС директор трассы Дайнис Дукурс, причиной неучастия российской команды стало заражение трех спортсменов коронавирусом.

"У трех российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю, - сказал Дукурс. - Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона - прим. ТАСС) по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине".