0
0
130
НОВОСТИ

Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида

11:05 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда России по бобслею отстранена от участия в первом этапе Кубка мира, который пройдет с 21 по 22 ноября в латвийской Сигулде. Как сообщил ТАСС директор трассы Дайнис Дукурс, причиной неучастия российской команды стало заражение трех спортсменов коронавирусом.

"У трех российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю, - сказал Дукурс. - Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона - прим. ТАСС) по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 17.11.2020
США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
0
121
21:15 17.11.2020
Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
0
144
18:50 15.11.2020
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
0
376
18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
375
14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
354
13:00 14.11.2020
Американские истребители получат "лучи смерти"
0
315
11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
538
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
764
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
855
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
1044

Возврат к списку