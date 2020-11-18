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Почти половина россиян сейчас ищут подработку - опрос

11:20 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 48% опрошенных россиян сейчас ищут подработку. Самыми популярными подработками являются охранник, курьер и продавец в магазине. Таковы результаты опроса сервиса Worki совместно с ResearchMe, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Выяснилось, что 48% жителей России в настоящее время ищут подработку. В топе профессий у опрошенных оказались охранник и курьер. На третьем месте - продавец в магазине. Среди остальных популярных вакансий для подработки названы кладовщик, грузчик, администратор, водитель, няня, клинер, кассир и официант", - говорится в результатах исследования.

Согласно данным, 21% хотели бы работать охранником, 17% курьером, а 14% - продавцом в магазине.

"Интересно, что в поиске подработки сейчас находятся 30% молодых людей (18-25 лет). Причем среди молодежи из Москвы этот показатель выше, чем в среднем по России и составляет 50%", - отмечают в Worki.

Основными причинами поиска подработки треть респондентов назвали ухудшение материального положения.

Опрос проводился в августе - сентябре 2020 года среди 3 000 жителей России старше 16 лет.

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