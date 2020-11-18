В России выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 985, что стало минимумом с 11 ноября, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В общей сложности в стране заразились 1 991 998 человек.

Число уже выздоровевших после коронавируса россиян за сутки возросло до 25 179, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего уже выписаны 1 501 083 пациента. Число вылечившихся превысило количество выявленных за один день случаев впервые с 16 сентября. Кроме того, заметно увеличилась доля уже выздоровевших россиян - с 74,9% до 75,3% всех заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 442 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 1,73%, следует из данных штаба.