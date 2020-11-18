В РФ могут возникнуть проблемы с продажей текилы из-за техрегламента ЕАЭС
12:05 18.11.2020 Источник: Ведомости
Посол Мексики Норма Пенсадо обратилась к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой поддержать внесение дополнений в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Из ее письма, с копией которого ознакомились «Ведомости», следует, что правительство Мексики, а также местный Совет по надзору за производством текилы (CRT) предлагают включить в документ понятия текилы и мескаля – традиционных алкогольных напитков страны.
Это позволит избежать их исчезновения с рынков стран союза после вступления технического регламента в силу. В нем установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: в пересчете на безводный спирт оно должно быть не более 0,05%, объясняет директор по корпоративным отношениям «Diageo Восточная Европа» (среди ее брендов текилы – Don Julio и Casamigos) Дмитрий Петров.
По его словам, к примеру, отдельного термина «текила» в этом документе нет. Он напоминает, что, согласно стандарту Мексики, на основании которого и производится этот напиток, допустимый уровень содержания метанола в нем может быть выше: он варьируется от 0,03 до 0,3%. Следовательно, нормы техрегламента в действующей редакции ограничивают продажу в России этого напитка, резюмирует Петров. По действующим же сейчас нормам для некоторых напитков, в том числе и для текилы, этот показатель не регламентируется, напоминает он.
НОВОСТИ
- 13:32 18.11.2020
- В Думу внесен проект о запрете использования просветительской работы для разжигания розни
- 13:20 18.11.2020
- Саркисян наградил членов экипажа российского вертолета, сбитого азербайджанскими ВС
- 13:05 18.11.2020
- Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту с просьбой об отставке
- 13:00 18.11.2020
- Матвиенко предлагает разработать закон о праве всех регионов РФ вводить курортный сбор
- 12:32 18.11.2020
- Россияне стали больше покупать алкоголя - эксперты
- 12:20 18.11.2020
- Мутации коронавируса выявлены в 13 российских регионах
- 12:00 18.11.2020
- Сотни людей перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
- 11:32 18.11.2020
- В России выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 18.11.2020
- Почти половина россиян сейчас ищут подработку - опрос
- 11:05 18.11.2020
- Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать