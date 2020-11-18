В РФ могут возникнуть проблемы с продажей текилы из-за техрегламента ЕАЭС

12:05 Источник: Ведомости

Посол Мексики Норма Пенсадо обратилась к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой поддержать внесение дополнений в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Из ее письма, с копией которого ознакомились «Ведомости», следует, что правительство Мексики, а также местный Совет по надзору за производством текилы (CRT) предлагают включить в документ понятия текилы и мескаля – традиционных алкогольных напитков страны.

Это позволит избежать их исчезновения с рынков стран союза после вступления технического регламента в силу. В нем установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: в пересчете на безводный спирт оно должно быть не более 0,05%, объясняет директор по корпоративным отношениям «Diageo Восточная Европа» (среди ее брендов текилы – Don Julio и Casamigos) Дмитрий Петров.

По его словам, к примеру, отдельного термина «текила» в этом документе нет. Он напоминает, что, согласно стандарту Мексики, на основании которого и производится этот напиток, допустимый уровень содержания метанола в нем может быть выше: он варьируется от 0,03 до 0,3%. Следовательно, нормы техрегламента в действующей редакции ограничивают продажу в России этого напитка, резюмирует Петров. По действующим же сейчас нормам для некоторых напитков, в том числе и для текилы, этот показатель не регламентируется, напоминает он.