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Мутации коронавируса выявлены в 13 российских регионах

12:20 18.11.2020 Источник: РБК

Российский вирусологи выявили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в 13 российских регионах, однако последние никак не сказываются на тяжести течения COVID-19, рассказал РБК и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Все выявленные замены [в белках SARS-CoV-2] в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — сказал эксперт.

По словам Лиознова, мутация M153T в S-белке коронавируса была выявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской, Омской областях.

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