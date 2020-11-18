Матвиенко предлагает разработать закон о праве всех регионов РФ вводить курортный сбор

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой разработать закон о праве российских регионов вводить курортный сбор.

"Полагаю, Зарина Валерьевна, что вы должны инициировать [разработку законопроекта]. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам [РФ] его [туристический сбор] применять. Не обязывает, а позволяет", - сказала Матвиенко в среду на заседании палаты, обращаясь к Догузовой.