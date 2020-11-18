Матвиенко предлагает разработать закон о праве всех регионов РФ вводить курортный сбор
13:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой разработать закон о праве российских регионов вводить курортный сбор.
"Полагаю, Зарина Валерьевна, что вы должны инициировать [разработку законопроекта]. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам [РФ] его [туристический сбор] применять. Не обязывает, а позволяет", - сказала Матвиенко в среду на заседании палаты, обращаясь к Догузовой.
НОВОСТИ
- 13:32 18.11.2020
- В Думу внесен проект о запрете использования просветительской работы для разжигания розни
- 13:20 18.11.2020
- Саркисян наградил членов экипажа российского вертолета, сбитого азербайджанскими ВС
- 13:05 18.11.2020
- Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту с просьбой об отставке
- 12:32 18.11.2020
- Россияне стали больше покупать алкоголя - эксперты
- 12:20 18.11.2020
- Мутации коронавируса выявлены в 13 российских регионах
- 12:05 18.11.2020
- В РФ могут возникнуть проблемы с продажей текилы из-за техрегламента ЕАЭС
- 12:00 18.11.2020
- Сотни людей перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
- 11:32 18.11.2020
- В России выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 18.11.2020
- Почти половина россиян сейчас ищут подработку - опрос
- 11:05 18.11.2020
- Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать