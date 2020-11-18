Саркисян наградил членов экипажа российского вертолета, сбитого азербайджанскими ВС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Армен Саркисян подписал в среду указ о награждении медалями "За боевую службу" членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Вооруженными силами Азербайджана на армянской территории. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями "За боевую службу" командира звена вертолетной эскадрильи майора Юрия Викторовича Ищука (посмертно), старшего техника-инструктора звена вертолетной эскадрильи старшего лейтенанта Романа Васильевича Фединина (посмертно) и летчика-оператора звена вертолетной эскадрильи старшего лейтенанта Владислава Сергеевича Грязина", - отмечается в сообщении.