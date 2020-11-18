0
0
73
НОВОСТИ

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту с просьбой об отставке

13:05 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке, сообщается в среду на сайте органов госвласти региона.

"Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия", - сказано в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 18.11.2020
В Думу внесен проект о запрете использования просветительской работы для разжигания розни
0
25
13:20 18.11.2020
Саркисян наградил членов экипажа российского вертолета, сбитого азербайджанскими ВС
0
54
13:00 18.11.2020
Матвиенко предлагает разработать закон о праве всех регионов РФ вводить курортный сбор
0
92
12:32 18.11.2020
Россияне стали больше покупать алкоголя - эксперты
0
156
12:20 18.11.2020
Мутации коронавируса выявлены в 13 российских регионах
0
174
12:05 18.11.2020
В РФ могут возникнуть проблемы с продажей текилы из-за техрегламента ЕАЭС
0
180
12:00 18.11.2020
Сотни людей перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
0
196
11:32 18.11.2020
В России выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
198
11:20 18.11.2020
Почти половина россиян сейчас ищут подработку - опрос
0
230
11:05 18.11.2020
Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида
0
222

Возврат к списку