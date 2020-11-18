Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту с просьбой об отставке
13:05 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке, сообщается в среду на сайте органов госвласти региона.
"Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия", - сказано в сообщении.
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