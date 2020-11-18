В Думу внесен проект о запрете использования просветительской работы для разжигания розни
13:32 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа парламентариев во главе с членом СФ Андреем Климовым внесла в Госдуму законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность", а также о запрете использования такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Текст размещен в думской электронной базе в среду.
Согласно документу, под просветительской предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Правительство предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.
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