СФ дал согласие на задержание аудитора СП Михаила Меня
14:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду решение о даче согласия генпрокурору на задержание, привлечение в качестве обвиняемого и применения меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня по делу о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей.
Решение принято единогласно. За него проголосовали 126 сенаторов, участвовавших в заседании.
Мень в 2005-2013 годах занимал пост губернатора Ивановской области, а также министра строительства и ЖКХ в 2013-2018 гг. Сын о. Александра Меня.
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