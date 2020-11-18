СФ дал согласие на задержание аудитора СП Михаила Меня

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду решение о даче согласия генпрокурору на задержание, привлечение в качестве обвиняемого и применения меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня по делу о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей.

Решение принято единогласно. За него проголосовали 126 сенаторов, участвовавших в заседании.

Мень в 2005-2013 годах занимал пост губернатора Ивановской области, а также министра строительства и ЖКХ в 2013-2018 гг. Сын о. Александра Меня.