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Вузам могут запретить вести международное сотрудничество без заключения Минобрнауки

14:12 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки РФ для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно инициативе, подписание образовательными организациями договоров о международном сотрудничестве, за исключением соглашений об обучении иностранцев, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. "Порядок получения указанного заключения устанавливается правительством Российской Федерации", - уточняется в законопроекте.

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