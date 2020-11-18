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В Госдуму внесен законопроект о возможности признания физических лиц иноагентами

14:32 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов и сенаторов в среду внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность. Об этом сообщил один из авторов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа - пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами", - пояснил Пискарев.

По его словам, в частности, физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к гостайне.

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