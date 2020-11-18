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Путин назвал слишком долгим норматив в 48 часов для получения результата теста на ковид

15:12 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал слишком долгим срок в 48 часов, отведенный для получения результата теста на коронавирусную инфекцию. Такое мнение глава государства высказал, комментируя в среду доклад вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании с членами правительства.

"Вот норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это тоже долго. 48 часов - это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи", - заметил Путин. "Долго", - констатировал он.

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