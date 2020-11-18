Небольшие объемы вакцины "Вектора" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря
15:32 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшие объемы вакцины от коронавируса центра "Вектор" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
"Вектор", не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации", - сказала Голикова.
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