Путин призвал не перекладывать на людей вину за ажиотажный спрос на лекарства от COVID-19

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя винить граждан в ажиотажном спросе на лекарства от коронавируса. По его мнению, фармацевтическая отрасль должна быть готова к этому.

"Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать", - сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства в среду. "Я понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми", - добавил российский лидер.