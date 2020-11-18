Путин призвал не перекладывать на людей вину за ажиотажный спрос на лекарства от COVID-19
16:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя винить граждан в ажиотажном спросе на лекарства от коронавируса. По его мнению, фармацевтическая отрасль должна быть готова к этому.
"Что касается ажиотажного спроса: вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать", - сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства в среду. "Я понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми", - добавил российский лидер.
НОВОСТИ
- 16:32 18.11.2020
- Дачную амнистию продляют еще на пять лет
- 16:12 18.11.2020
- Мурашко предложил с помощью такси решать вопрос нехватки машин скорой помощи
- 16:00 18.11.2020
- Команда Сбербанка победила на международном конкурсе по кибербезопасности CDMC
- 15:47 18.11.2020
- Виртуальную eSIM СберМобайла можно оформить в приложении Сбербанк Онлайн
- 15:32 18.11.2020
- Небольшие объемы вакцины "Вектора" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря
- 15:12 18.11.2020
- Путин назвал слишком долгим норматив в 48 часов для получения результата теста на ковид
- 15:00 18.11.2020
- В трех регионах России занято более 95% коек для пациентов с коронавирусом - Голикова
- 14:32 18.11.2020
- В Госдуму внесен законопроект о возможности признания физических лиц иноагентами
- 14:12 18.11.2020
- Вузам могут запретить вести международное сотрудничество без заключения Минобрнауки
- 14:00 18.11.2020
- СФ дал согласие на задержание аудитора СП Михаила Меня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать