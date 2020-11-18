Мурашко предложил с помощью такси решать вопрос нехватки машин скорой помощи

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил использовать такси в некоторых регионах, чтобы закрывать потребность в автомобилях скорой помощи. Такое предложение он высказал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня есть очень хорошая практика быстро закрыть потребность - привлекать машины такси. Скажем, Ростовская область привлекает машины "Яндекс.Такси" именно для доставки медицинского персонала, стоимость составляет до 10 рублей за поездку - специальные тарифы. [Этот опыт можно применять] для того, чтобы нам сегодня в экстренном порядке этот вопрос урегулировать. Это решаемая задача", - сказал он.

Ранее Мурашко сообщил, что в восьми регионах на данный момент недостаточно транспорта для перевозки пациентов с коронавирусом. Для этого вопроса в регионах дополнительно привлечено почти восемь тыс. машин.