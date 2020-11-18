Дачную амнистию продляют еще на пять лет
16:32 18.11.2020 Источник: Интерфакс
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении положений так называемой дачной амнистии на 5 лет - до 1 марта 2026 года.
Закон продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие дачной амнистии расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.
Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Кроме того, для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.
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