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Больше половины студентов вузов РФ переведены на дистанционку - Голикова

17:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины студентов российских вузов переведены на дистанционное обучение, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"Полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 млн человек - это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведен на частичное дистанционное обучение", - сказала Голикова.

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