Больше половины студентов вузов РФ переведены на дистанционку - Голикова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины студентов российских вузов переведены на дистанционное обучение, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"Полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 млн человек - это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведен на частичное дистанционное обучение", - сказала Голикова.