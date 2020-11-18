Больше половины студентов вузов РФ переведены на дистанционку - Голикова
17:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины студентов российских вузов переведены на дистанционное обучение, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
"Полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 млн человек - это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведен на частичное дистанционное обучение", - сказала Голикова.
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