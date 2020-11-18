Староверы предложили прекратить выплаты пособий по рождению детей в РФ
17:12 18.11.2020 Источник: Интерфакс
Всемирный союз староверов выступил против абортов, а также заявил, что пособия по деторождению не приводят к росту рождаемости.
"Мой совет всем, включая и помощника президента Анну Кузнецову: работайте над запретом абортов, прекратите платить за детей", - сказал глава союза Леонид Севастьянов в обращении, опубликованном на его канале в YouTube.
По мнению Севастьянова, государство должно гарантировать святость человеческой жизни, отсутствие абортов на территории России, создать условия для того, чтобы женщина в браке не могла сделать аборт. "Если она не хочет рожать детей, если она делает аборт, то ее брак ничем не отличается от гомосексуального союза", - утверждал Севастьянов.
Он также указал, что несмотря на господдержку матерей в последние годы, рождаемость в России не растет, а падает. "Каждый день происходит увеличение финансовой поддержки матерей, при этом рождаемость катастрофически падает. Женщины говорят: "300 тысяч - и я рожу, 400 - за второго, и еще по 10 тысяч в месяц". Друзья, государство не избавится от проблем с деторождением с таким подходом!" - заявил Севастьянов.
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