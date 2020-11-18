0
0
107
НОВОСТИ

Староверы предложили прекратить выплаты пособий по рождению детей в РФ

17:12 18.11.2020 Источник: Интерфакс

Всемирный союз староверов выступил против абортов, а также заявил, что пособия по деторождению не приводят к росту рождаемости.

"Мой совет всем, включая и помощника президента Анну Кузнецову: работайте над запретом абортов, прекратите платить за детей", - сказал глава союза Леонид Севастьянов в обращении, опубликованном на его канале в YouTube.

По мнению Севастьянова, государство должно гарантировать святость человеческой жизни, отсутствие абортов на территории России, создать условия для того, чтобы женщина в браке не могла сделать аборт. "Если она не хочет рожать детей, если она делает аборт, то ее брак ничем не отличается от гомосексуального союза", - утверждал Севастьянов.

Он также указал, что несмотря на господдержку матерей в последние годы, рождаемость в России не растет, а падает. "Каждый день происходит увеличение финансовой поддержки матерей, при этом рождаемость катастрофически падает. Женщины говорят: "300 тысяч - и я рожу, 400 - за второго, и еще по 10 тысяч в месяц". Друзья, государство не избавится от проблем с деторождением с таким подходом!" - заявил Севастьянов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 18.11.2020
В Британии задержан мужчина по подозрению в причастности к взрывам в Бирмингеме 1974 года
0
81
17:37 18.11.2020
Запуск проекта «Восток Ойл» сделало «Роснефть» фаворитом российского нефтегазового рынка - JP Morgan
0
88
17:20 18.11.2020
Андрей Воробьёв рассказал о транспортных проектах Московской области
0
109
17:00 18.11.2020
Больше половины студентов вузов РФ переведены на дистанционку - Голикова
0
128
16:32 18.11.2020
Дачную амнистию продляют еще на пять лет
0
169
16:12 18.11.2020
Мурашко предложил с помощью такси решать вопрос нехватки машин скорой помощи
0
203
16:00 18.11.2020
Путин призвал не перекладывать на людей вину за ажиотажный спрос на лекарства от COVID-19
0
218
16:00 18.11.2020
Команда Сбербанка победила на международном конкурсе по кибербезопасности CDMC
0
203
15:47 18.11.2020
Виртуальную eSIM СберМобайла можно оформить в приложении Сбербанк Онлайн
0
274
15:32 18.11.2020
Небольшие объемы вакцины "Вектора" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря
0
207

Возврат к списку