Запуск проекта «Восток Ойл» сделало «Роснефть» фаворитом российского нефтегазового рынка - JP Morgan
17:37 18.11.2020
Ранее стало известно, что Совет директоров «Роснефти» одобрил продажу 10% в проекте «Восток Ойл» крупнейшей мировой нефтетрейдинговой компании Trafigura. Решение об этом было принято на заседании Совета. К реализации не имеющего аналогов в мире проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера крупнейшая российская нефтяная компания приступила в этом году. Подтвержденная ресурсная база «Восток Ойл» по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд баррелей).
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