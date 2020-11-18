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Запуск проекта «Восток Ойл» сделало «Роснефть» фаворитом российского нефтегазового рынка - JP Morgan

17:37 18.11.2020

Аналитик холдинга JP Morgan оптимистично оценили продажу 10% в проекте «Восток Ойл» крупнейшей мировой нефтетрейдинговой компании Trafigura PTE LTD: «Восток Ойл» – большой шаг вперед. Мы считаем, что дан старт масштабному проекту «Роснефти». У нас положительные ожидания от проекта: конкурентный уровень затрат и углеродных выбросов, геополитические выгоды для России от развития СМП и стимул, который проект такого масштаба даст экономике (+2% к ВВП). Доверие к проекту выросло, когда «Роснефть» объявила, что совет директоров одобрил продажу 10% акций проекта компании Trafigura. На наш взгляд, объявление о продаже первой доли в проекте сильно поддержит «Роснефть». Мы рассматриваем Китай, Индию и Катар в качестве дополнительных потенциальных инвесторов в проект. «Роснефть» остается нашим фаворитом в российском нефтяном секторе, поскольку Компания не только ключевой бенефициар от роста цен и налоговых изменений, но и в свете реализации проекта «Восток Ойл».
Ранее стало известно, что Совет директоров «Роснефти» одобрил продажу 10% в проекте «Восток Ойл» крупнейшей мировой нефтетрейдинговой компании Trafigura. Решение об этом было принято на заседании Совета. К реализации не имеющего аналогов в мире проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера крупнейшая российская нефтяная компания приступила в этом году. Подтвержденная ресурсная база «Восток Ойл» по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд баррелей).

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