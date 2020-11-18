В Британии задержан мужчина по подозрению в причастности к взрывам в Бирмингеме 1974 года

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция графства Уэст- Мидлендс на западе Англии сообщила о задержании 65-летнего мужчины по подозрению в причастности к взрывам в двух пабах в Бирмингеме в 1974 году, унесших жизнь 21 человека.

Как говорится в распространенном в среду заявлении правоохранительных органов, данная операция прошла в североирландском городе Белфаст при сотрудничестве с контртеррористическим подразделением и местными полицейскими. В настоящий момент сотрудники силовых ведомств проводят обыск в доме мужчины, который позднее будет допрошен в полицейском участке в Северной Ирландии.

Два взрывы прогремели в бирмингемских пабах Mulberry Bush ("Мэлберри Буш") и The Tavern ("Тэвен") 21 ноября 1974 года, несмотря на то, что в полицию поступали предупредительные сигналы о заложенных бомбах. В результате этих взрывов 21 человек погиб и 182 получили ранения. Это был самый кровавый теракт на территории Великобритании в период между Второй мировой войной и взрывами, совершенными 7 июля 2005 года четырьмя террористами-смертниками в трех поездах лондонского метро и одном столичном пассажирском автобусе.

Подозрения в организации бирмингемских взрывов сразу же пали на так называемую Временную ирландскую республиканскую армию, которая начиная с 1973 года перенесла террористическую деятельность за пределы Северной Ирландии на территорию Англии. По итогам проведенного в те годы расследования преступлений в Бирмингеме шестеро жителей этого города, имевших североирландское происхождение и сразу же после взрывов попытавшихся уплыть на пароме в Белфаст, - Хью Каллаган, Патрик Джозеф Хилл, Джерард Хантер, Ричард Макилкенни, Уильям Пауэр и Джон Уолкер - были приговорены к пожизненному заключению. Они пробыли за решеткой 16 лет, однако все эти годы шла борьба за освобождение "бирмингемской шестерки" на том основании, что полиция силовыми методами выбила из них признательные показания, что улики, включая утверждение о наличии следов взрывчатки на их руках, не нашли достаточного подтверждения, и что в целом их вина не была должным образом доказана.

В результате в 1991 году "бирмингемскую шестерку" освободили и выплатили каждому из ее членов компенсацию за причиненный ущерб в размере от 840 тыс. до 1,2 млн фунтов. В 2016 году расследование теракта было возобновлено под давлением со стороны СМИ и родственников погибших.