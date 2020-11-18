Отставной американский спецназовец признался, что сотрудничал с российской разведкой
18:57 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвиненный в Соединенных Штатах в шпионаже отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства юстиции США.
"Бывший "зеленый берет" признал сегодня вину в сговоре с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им информации, касающейся национальной безопасности Соединенных Штатов", - отмечается в документе.
По версии американских властей, "с декабря 1996 года по январь 2011 года Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <...> находился в сговоре с сотрудниками российской разведки". В течение этого срока он "периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российской разведки", утверждается в документе.
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