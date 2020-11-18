Российские космонавты в открытом космосе начали готовить МКС к стыковке модуля "Наука"
19:15 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков открыли люк стыковочного отсека "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили к выходу в открытый космос в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".
Выходной люк стыковочного отсека "Поиск" открыт. Первым в открытом космосе окажется Кудь-Сверчков, который по графику должен был выйти из модуля в 18:24 мск.
До этого космонавты проверили герметичность модуля "Поиск". Американские астронавты осуществляли поддержку российских членов экипажа с борта МКС.
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