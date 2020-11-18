Российские космонавты в открытом космосе начали готовить МКС к стыковке модуля "Наука"

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков открыли люк стыковочного отсека "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили к выходу в открытый космос в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Выходной люк стыковочного отсека "Поиск" открыт. Первым в открытом космосе окажется Кудь-Сверчков, который по графику должен был выйти из модуля в 18:24 мск.

До этого космонавты проверили герметичность модуля "Поиск". Американские астронавты осуществляли поддержку российских членов экипажа с борта МКС.