Минздрав Армении обнародовал данные о погибших военных в карабахском конфликте
19:30 18.11.2020 Источник: Интерфакс
Министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 тыс. 425 погибших военнослужащих в результате карабахского конфликта, которые прошли судмедэкспертизу.
"Судмедэкспертизу прошли тела 2 тыс. 425 погибших военнослужащих. Из них 250 тел пока не опознаны", - сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян журналистам в среду.
Ранее в среду министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) распространило список еще 81 погибших военнослужащих. Согласно обнародованным ведомством спискам, число погибших с начала боевых действий 27 сентября составляет 1586 военнослужащих.
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