Прощание с Романом Виктюком будет открытым
20:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прощание с народным артистом РФ, режиссером Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни, пройдет 20 ноября с 11:00 до 15:00, сообщила ТАСС в среду пресс-атташе Театра Виктюка.
"Прощание пройдет в театре 20 ноября с 11:00 до 15:00", - сказала собеседница агентства. Прощание будет открытым.
По словам собеседницы агентства, сам Виктюк говорил, что хотел бы быть похоронен во Львове, где покоятся его родители. Сейчас решается вопрос с транспортировкой.
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