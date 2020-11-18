Прощание с Романом Виктюком будет открытым

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с народным артистом РФ, режиссером Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни, пройдет 20 ноября с 11:00 до 15:00, сообщила ТАСС в среду пресс-атташе Театра Виктюка.

"Прощание пройдет в театре 20 ноября с 11:00 до 15:00", - сказала собеседница агентства. Прощание будет открытым.

По словам собеседницы агентства, сам Виктюк говорил, что хотел бы быть похоронен во Львове, где покоятся его родители. Сейчас решается вопрос с транспортировкой.