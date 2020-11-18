0
0
142
НОВОСТИ

Из модуля МКС "Поиск" в космос вылетело " что-то ненужное, что-то случайное"...

20:18 18.11.2020 Источник: Интерфакс

Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля "Поиск".

Как следует из видеотрансляции, которая ведется на сайте "Роскосмоса", во время выхода Рыжикова из модуля "Поиск" неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.

"Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное", - прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.

Позже "Роскосмос" рассказал, что за деталь покинула борт МКС. "При выходе космонавтов из модуля "Поиск" отделился мягкий поручень гермоконтейнера, в котором космонавты вынесли укладку, необходимую для работы. Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно", - сообщили в госкорпорации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:16 18.11.2020
В городах Польши идут протесты против запрета абортов по причине патологии плода
0
9
20:00 18.11.2020
Прощание с Романом Виктюком будет открытым
0
134
19:51 18.11.2020
Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы
0
136
19:40 18.11.2020
Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении
0
148
19:30 18.11.2020
Минздрав Армении обнародовал данные о погибших военных в карабахском конфликте
0
183
19:15 18.11.2020
Российские космонавты в открытом космосе начали готовить МКС к стыковке модуля "Наука"
0
189
18:57 18.11.2020
Отставной американский спецназовец признался, что сотрудничал с российской разведкой
0
212
17:40 18.11.2020
В Британии задержан мужчина по подозрению в причастности к взрывам в Бирмингеме 1974 года
0
255
17:37 18.11.2020
Запуск проекта «Восток Ойл» сделало «Роснефть» фаворитом российского нефтегазового рынка - JP Morgan
0
277
17:20 18.11.2020
Андрей Воробьёв рассказал о транспортных проектах Московской области
0
274

Возврат к списку