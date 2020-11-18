Из модуля МКС "Поиск" в космос вылетело " что-то ненужное, что-то случайное"...

20:18 Источник: Интерфакс

Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля "Поиск".

Как следует из видеотрансляции, которая ведется на сайте "Роскосмоса", во время выхода Рыжикова из модуля "Поиск" неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.

"Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное", - прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.

Позже "Роскосмос" рассказал, что за деталь покинула борт МКС. "При выходе космонавтов из модуля "Поиск" отделился мягкий поручень гермоконтейнера, в котором космонавты вынесли укладку, необходимую для работы. Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно", - сообщили в госкорпорации.