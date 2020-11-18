Из модуля МКС "Поиск" в космос вылетело " что-то ненужное, что-то случайное"...
20:18 18.11.2020 Источник: Интерфакс
Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля "Поиск".
Как следует из видеотрансляции, которая ведется на сайте "Роскосмоса", во время выхода Рыжикова из модуля "Поиск" неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.
"Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное", - прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.
Позже "Роскосмос" рассказал, что за деталь покинула борт МКС. "При выходе космонавтов из модуля "Поиск" отделился мягкий поручень гермоконтейнера, в котором космонавты вынесли укладку, необходимую для работы. Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно", - сообщили в госкорпорации.
НОВОСТИ
- 21:16 18.11.2020
- В городах Польши идут протесты против запрета абортов по причине патологии плода
- 20:00 18.11.2020
- Прощание с Романом Виктюком будет открытым
- 19:51 18.11.2020
- Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы
- 19:40 18.11.2020
- Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении
- 19:30 18.11.2020
- Минздрав Армении обнародовал данные о погибших военных в карабахском конфликте
- 19:15 18.11.2020
- Российские космонавты в открытом космосе начали готовить МКС к стыковке модуля "Наука"
- 18:57 18.11.2020
- Отставной американский спецназовец признался, что сотрудничал с российской разведкой
- 17:40 18.11.2020
- В Британии задержан мужчина по подозрению в причастности к взрывам в Бирмингеме 1974 года
- 17:37 18.11.2020
- Запуск проекта «Восток Ойл» сделало «Роснефть» фаворитом российского нефтегазового рынка - JP Morgan
- 17:20 18.11.2020
- Андрей Воробьёв рассказал о транспортных проектах Московской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать