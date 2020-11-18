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В городах Польши идут протесты против запрета абортов по причине патологии плода

21:16 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители польской столицы и ряда других городов Польши в среду вновь вышли на антиправительственные демонстрации, протестуя против запрета абортов по причине патологии плода и против политики властей в области борьбы с коронавирусом.

Как передает корр. ТАСС с места событий, у здания парламента в Варшаве собралась толпа людей с символикой протестов и транспарантами. Территория вокруг Сейма и Сената окружена металлическими ограждениями, дежурят усиленные отряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и проводят точечные задержания.

Протестующие собрались у Сейма, который в среду начал двухдневное заседание, в связи с тем, что парламентарии должны были рассмотреть новый проект закона о условиях допустимости прерывания беременности в случае выявления летальной патологии плода, предложенный после вспышки общественного негодования в связи с принятием 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Протестующие считают этот закон не компромиссом, а новым запретом.

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