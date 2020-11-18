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В Минобороны Израиля говорят о возобновлении контактов с Палестиной

21:45 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление приостановленных в мае этого года Палестиной контактов с Израилем, в том числе в сфере безопасности, будет отвечать интересам обеих сторон. С таким заявлением выступил в среду министр обороны еврейского государства Бени Ганц, анонсировавший подготовку к возобновлению связей.

"Координация между нами (Израилем - прим. ТАСС) и палестинцами является общим интересом, она полезна для граждан и безопасности Израиля, но не в меньшей степени она в интересах жителей Палестины и палестинской экономики. В ближайшие дни я начну подготовку в оборонном ведомстве к возобновлению контактов [с палестинцами], и мы подготовим необходимые рабочие процедуры", - цитирует Ганца его пресс- служба. Глава Минобороны призвал палестинские власти "вернуться за стол переговоров ради лучшего будущего на Ближнем Востоке", добавив, что "в последние недели приложил много усилий" для возобновления контактов.

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