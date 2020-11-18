Романа Виктюка похоронят во Львове

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело народного артиста РФ, режиссера Романа Виктюка отправят во Львов, где он будет похоронен, 21 ноября, на следующий день после прощания. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра в среду.

"Тело Романа Григорьевича отправят во Львов 21 ноября", - сказала она, не уточнив, каким образом будет происходить транспортировка.