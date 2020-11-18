0
0
50
НОВОСТИ

Романа Виктюка похоронят во Львове

22:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело народного артиста РФ, режиссера Романа Виктюка отправят во Львов, где он будет похоронен, 21 ноября, на следующий день после прощания. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра в среду.

"Тело Романа Григорьевича отправят во Львов 21 ноября", - сказала она, не уточнив, каким образом будет происходить транспортировка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 18.11.2020
Власти Белоруссии говорят о всплеске случаев повреждения ж/д путей
0
90
21:45 18.11.2020
В Минобороны Израиля говорят о возобновлении контактов с Палестиной
0
112
21:16 18.11.2020
В городах Польши идут протесты против запрета абортов по причине патологии плода
0
150
20:18 18.11.2020
Из модуля МКС "Поиск" в космос вылетело " что-то ненужное, что-то случайное"...
0
254
20:00 18.11.2020
Прощание с Романом Виктюком будет открытым
0
210
19:51 18.11.2020
Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы
0
203
19:40 18.11.2020
Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении
0
213
19:30 18.11.2020
Минздрав Армении обнародовал данные о погибших военных в карабахском конфликте
0
271
19:15 18.11.2020
Российские космонавты в открытом космосе начали готовить МКС к стыковке модуля "Наука"
0
262
18:57 18.11.2020
Отставной американский спецназовец признался, что сотрудничал с российской разведкой
0
279

Возврат к списку