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Власти Белоруссии говорят о всплеске случаев повреждения ж/д путей

22:15 18.11.2020 Источник: Интерфакс

Министерство внутренних дел Белоруссии заявило о всплеске случаев повреждения и приведения в негодность железнодорожных путей на территории республики.

"МВД констатирует, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось: зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Чаще всего, уточнили в ведомстве, такие правонарушения фиксируются в Минской области.

Как рассказали в министерстве, в основном аварийная обстановка создается после блокирования путей - "вредители закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, и накладывают посторонние предметы на рельсы". Большинство правонарушений совершается ночью, уточнили в МВД.

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