МРОТ должен быть больше в два раза, считают жители крупных городах России - опрос

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Москвы считают, что МРОТ должен быть больше фактического практически в два раза, высокие запросы к минимальному размеру оплаты труда также предъявляют в Хабаровске, Владивостоке и других крупных городах России. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Самые высокие запросы к МРОТ у москвичей: в среднем 40 100 рублей в месяц, что больше фактического МРОТ почти в два раза (20 361 рубль на 1 ноября 2020 года). Жители Хабаровска считают адекватным МРОТ в 37 600 рублей в месяц", - говорится в результатах опроса.

Жители Владивостока считают, что минимальный размер оплаты труда в регионе должен составлять 37 400 рублей, в Красноярске - 35 800 рублей, в Санкт-Петербурге - 35 500 рублей. Самые низкие ожидания по МРОТ в Оренбурге, Ульяновске и Кирове.

Опрос проводился в городах с населением от 500 тысяч человек с 1 по 13 ноября 2020 года. В нем приняли участие по 1,5 тысячи респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1 тысяче человек из городов-миллионников и по 700 - из городов-полумилионников.

"Мы предложили респондентам выбрать желаемую величину МРОТ в границах от федерального размера МРОТ (12 130 рублей) до максимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в 2020 году (52 123 рублей в июне) и вычислили среднее значение", - уточнили в сервисе.