В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

09:00 Источник: Эхо Москвы

В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за отравления Алексея Навального. Как следует из данных на сайте Палаты представителей, за соответствующий документ проголосовало подавляющее большинство законодателей. Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

Ранее ограничительные меры против шести высокопоставленных российских должностных лиц ввел Евросоюз. В числе фигурантов списка, которым запрещен въезд на территорию ЕС и чьи активы в Европе заморожены, оказались, в частности, директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Эхо Москвы