В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
09:00 19.11.2020 Источник: Эхо Москвы
В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за отравления Алексея Навального. Как следует из данных на сайте Палаты представителей, за соответствующий документ проголосовало подавляющее большинство законодателей. Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.
Ранее ограничительные меры против шести высокопоставленных российских должностных лиц ввел Евросоюз. В числе фигурантов списка, которым запрещен въезд на территорию ЕС и чьи активы в Европе заморожены, оказались, в частности, директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Эхо Москвы
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