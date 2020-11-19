Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии

09:05 Источник: Эхо Москвы

Сборная России по футболу проиграла команде Сербии в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Встреча, проходившая в Белграде, завершилась для нашей команды со счетом 0:5. это поражение оказалось крупнейшим за 16 лет. Теперь, как пишет сайт Спортс.ру, для сборной России усложняется квалификация на Чемпионат мира 2022-го года в Катаре.

Отмечу, в Сербии национальная команда играла без Артема Дзюбы, которого не вызвали на матч после распространения в интернете интимного видео о его участием. Эхо Москвы