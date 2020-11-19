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При пожаре на предприятии в Хакасии погибли четыре человека

09:20 19.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четыре человека погибли при пожаре на предприятии в Хакасии. Инцидент произошёл в Алтайском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«По предварительной версии, к пожару привели нарушения при использовании электрооборудования. Причину и обстоятельства гибели людей устанавливают следственные органы», — пояснили спасатели.

В ведомстве уточнили, что сообщение о ЧП поступило около 2.00 по Москве. В бытовом помещении было сильное задымление, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Погибших обнаружили внутри здания. Говорит Москва

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