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В Китае заявили, что рассчитывают на Россию в совместной борьбе с мировой гегемонией

09:32 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении китайских властей объединить усилия с РФ для борьбы с глобальной гегемонией и усиливающимся протекционизмом отдельных стран. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

"Китайская сторона намерена продолжать взаимодействие с РФ на высоком уровне, способствовать продвижению китайско-российского всеобъемлющего партнерства, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии [отдельных стран], которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку".

По словам главы МИД КНР, Пекин заинтересован в усилении политического диалога с Москвой, в тесной координации позиций по важным вопросам. "Мы стремимся совместно с РФ защищать наши обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире", - уточнил Ван И.

Как он подчеркнул, Китай намерен использовать преимущества крепких партнерских связей с Россией для борьбы с пандемией и восстановления мировой экономики.

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