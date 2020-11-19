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Сенат Франции в ближайшие дни рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха

10:00 19.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха будет рассмотрена Сенатом Франции на заседании 25 ноября, сообщил председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо. Документ будет носить рекомендательный характер.

«Сенат рассмотрит постановление о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма»,— написал в Twitter господин Ретайо.  Коммерсантъ

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