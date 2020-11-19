ФСБ отказалась заводить дело из-за использования химоружия для отравления Навального - ФБК
10:05 19.11.2020 Источник: Эхо Москвы
ФБК сообщил, что ФСБ отказалась заводить дело из-за использования химического оружия для отравления Алексея Навального. Юристы Фонда борьбы с коррупцией месяц назад отправили заявление об уголовном преступлении по статье «Разработка, производство, накопление оружия массового поражения».
В ответе Федеральной службы безопасности говорится, что оснований для принятия процессуального решения нет, поскольку инцидентом занимается другой правоохранительный орган.
В Фонде борьбы с коррупцией назвали это отпиской и указали, что Организация по запрещению химического оружия установила факт отравления Навального боевым веществом.
Впрочем, российские власти это отрицают и обвиняют организацию в предвзятости. Эхо Москвы
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