В Нидерландах запретили запускать фейерверки на Новый год
10:20 19.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники. Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Новые правила не распространяются на бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках, сообщает «ЕвроПульс».
Столь жёсткие меры связаны с загруженностью врачей и медицинских служб в этом году. Из-за пандемии COVID-19 они работают на пределе возможностей, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Многие из них получают травмы из-за неудачного запуска фейерверка.
Правительство Нидерландов компенсирует финансовые потери продавцам, многие из которых уже закупили товар. Им будет выплачено 40 миллионов евро и выделены специальные склады, где продукция сможет храниться до следующего года. Говорит Москва
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