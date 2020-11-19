Борис Джонсон объявит о рекордных инвестициях в ВПК - BBC

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг объявит о рекордных за последние 30 лет инвестициях в военно-промышленный комплекс. В течение следующих четырех лет британское министерство обороны каждый год будет дополнительно получать 4 млрд фунтов (около 400 млрд рублей) сверх обычного годового бюджета.

Деньги пойдут на развитие проектов в области кибербезопасности и освоения космоса. В рамках этих проектов будет создано около 40 тыс. рабочих мест, говорит премьер.

По словам Джонсона, дополнительные инвестиции должны помочь Британии "укрепить свое глобальное влияние".

Сегодня годовой бюджет британского министерства обороны составляет около 40 млрд. фунтов. Дополнительные 16,5 млрд. за четыре года, таким образом, увеличат его примерно на 10%. Русская служба Би-би-си