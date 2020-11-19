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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 млн

11:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 610, это максимум за все время пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 015 608, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, увеличился до 1,2%.

Число выписанных после коронавируса пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 573, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 526 656 человек. Число вылечившихся два дня превышает количество новых случаев заражения. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 75,7% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 463 против 456 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 34 850 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

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