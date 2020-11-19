Минпросвещения РФ приветствует законопроект о просветительской деятельности
11:05 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что законопроект о просветительской деятельности будет поддержан. Об этом он заявил в четверг в рамках профессорского форума 2020 "Национальные проекты и профессорское общество".
"Советом Федерации, сенаторами был инициирован закон о просветительской деятельности, тоже важнейший законопроект, надеюсь, он будет поддержан и он также укрепит воспитательную составляющую в системе образования", - заявил министр.
НОВОСТИ
- 12:32 19.11.2020
- Помпео в ходе выступления с Нетаньяху заявил, что посетит Голанские высоты
- 12:25 19.11.2020
- Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели
- 12:20 19.11.2020
- Работу на переписи населения засчитают студентам российских вузов как практику - Росстат
- 12:05 19.11.2020
- Додон намерен совершить последний в качестве президента визит в РФ
- 12:00 19.11.2020
- Большинство американцев считают Байдена победителем президентских выборов - опрос
- 11:32 19.11.2020
- Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ внесен в Думу
- 11:20 19.11.2020
- В Минздраве предложили создать в РФ абортарии и передать их ФСИН
- 11:00 19.11.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 млн
- 10:32 19.11.2020
- Борис Джонсон объявит о рекордных инвестициях в ВПК - BBC
- 10:20 19.11.2020
- В Нидерландах запретили запускать фейерверки на Новый год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать