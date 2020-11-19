Минпросвещения РФ приветствует законопроект о просветительской деятельности

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что законопроект о просветительской деятельности будет поддержан. Об этом он заявил в четверг в рамках профессорского форума 2020 "Национальные проекты и профессорское общество".

"Советом Федерации, сенаторами был инициирован закон о просветительской деятельности, тоже важнейший законопроект, надеюсь, он будет поддержан и он также укрепит воспитательную составляющую в системе образования", - заявил министр.