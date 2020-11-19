В Минздраве предложили создать в РФ абортарии и передать их ФСИН

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минздраве призвали создать в России абортарии и передать их ФСИН. В таких учреждениях должны работать абортмахеры, то есть специалисты, которые согласны проводить подобные процедуры по этическим соображениям.

С таким предложением выступил главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Олег Аполихин. Ранее многие общественные деятели предлагали вывести аборты в России из системы ОМС. По мнению Аполихина, этого мало — процедура должна стать социально негативным явлением. Об этом специалист рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это моменты, на мой взгляд, недостаточные. Мы должны чётко определить рейтинг действий, которые связаны с абортированием. Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчленёнка не должна стать приемлемой. Это должно стать социально негативным явлением».

Также Аполихин призвал создать специальные учреждения для абортов, перестать называть их «медицинской помощью», а специалистов, которые проводят такие процедуры, не считать врачами.

«Я считаю, что это должно делаться не в медицинских учреждениях, для этого должны быть созданы абортарии, как раньше они относились к системе УФСИН, где вот эта экзекуция производится. Да, она будет проводиться медицинским персоналом. Но это не медицинская помощь. В чём помощь здесь? Заставлять врача, чтобы он участвовал в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве? Сегодня он операцию делал — жизнь спасал, а тут пришла женщина, и надо убивать. Многие врачи не хотят этого делать, у них должно быть право выбора. В этих учреждениях, абортариях, должны работать люди, которые с этим согласны, такие абортмахеры, но это уже, извините, не врачи. Это люди с медицинским образованием».

В этом году исполнилось ровно 100 лет закону, который легализовал аборты в Советской России. Наша страна стала первой в мире, где эту процедуру узаконили. Легализация произошла согласно постановлению Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 года «Об искусственном прерывании беременности».

Сейчас аборт входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых обязательным медицинским страхованием (ОМС) за счёт государственного бюджета. Согласно федеральному закону, аборт при наличии только одного желания пациентки может быть проведён на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке.