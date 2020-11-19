Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ внесен в Думу
11:32 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к "общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан".
"В отношении интернет-ресурсов, владельцы которых признаны нарушающими основополагающие права, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вправе вводить полное или частичное ограничение доступа с использованием управляемых ими технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов связи", - говорится в пояснительной записке.
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