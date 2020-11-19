Большинство американцев считают Байдена победителем президентских выборов - опрос

12:00 Источник: Интерфакс

Большинство американцев (73%) считают Джо Байдена победителем президентских выборов, в то время как Дональда Трампа - лишь 5%, свидетельствуют результаты опроса Reuters-Ipsos, которые приводит издание The Hill.

Более половины (55%) респондентов полагают, что выборы прошли "законно и четко", в то же время этот показатель на семь процентных пунктов ниже уровня 2016 года.

Между тем, более половины опрошенных республиканцев (52%) считают, что выборы выиграл Трамп, а 68% выразили обеспокоенность в связи с фальсификациями при подсчете голосов в пользу Байдена.

Тем не менее, почти треть республиканцев (29%) заявила, что победа на выборах президента досталась Байдену. Однако при этом они отметили, что существует много вопросов относительно того, как Байден добился этой победы.