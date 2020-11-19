0
0
73
НОВОСТИ

Большинство американцев считают Байдена победителем президентских выборов - опрос

12:00 19.11.2020 Источник: Интерфакс

Большинство американцев (73%) считают Джо Байдена победителем президентских выборов, в то время как Дональда Трампа - лишь 5%, свидетельствуют результаты опроса Reuters-Ipsos, которые приводит издание The Hill.

Более половины (55%) респондентов полагают, что выборы прошли "законно и четко", в то же время этот показатель на семь процентных пунктов ниже уровня 2016 года.

Между тем, более половины опрошенных республиканцев (52%) считают, что выборы выиграл Трамп, а 68% выразили обеспокоенность в связи с фальсификациями при подсчете голосов в пользу Байдена.

Тем не менее, почти треть республиканцев (29%) заявила, что победа на выборах президента досталась Байдену. Однако при этом они отметили, что существует много вопросов относительно того, как Байден добился этой победы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 19.11.2020
Помпео в ходе выступления с Нетаньяху заявил, что посетит Голанские высоты
0
11
12:25 19.11.2020
Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели
0
32
12:20 19.11.2020
Работу на переписи населения засчитают студентам российских вузов как практику - Росстат
0
51
12:05 19.11.2020
Додон намерен совершить последний в качестве президента визит в РФ
0
83
11:32 19.11.2020
Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ внесен в Думу
0
123
11:20 19.11.2020
В Минздраве предложили создать в РФ абортарии и передать их ФСИН
0
168
11:05 19.11.2020
Минпросвещения РФ приветствует законопроект о просветительской деятельности
0
167
11:00 19.11.2020
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 млн
0
172
10:32 19.11.2020
Борис Джонсон объявит о рекордных инвестициях в ВПК - BBC
0
219
10:20 19.11.2020
В Нидерландах запретили запускать фейерверки на Новый год
0
204

Возврат к списку