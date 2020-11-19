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НОВОСТИ

Додон намерен совершить последний в качестве президента визит в РФ

12:05 19.11.2020 Источник: Интерфакс

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что до завершения своего мандата отправится с рабочим визитом в РФ.

На своей странице в facebook он сообщил, что договорился об этом в ходе телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"Обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств. Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства РМ и РФ. В частности, Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдавия подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го", - отметил Додон.

Он сообщил, что "поблагодарил господина Козака и в его лице - высшее руководство России за всестороннюю поддержку Молдавии, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку наших аграриев, пострадавших от засухи".

"В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия", - пишет Додон.

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