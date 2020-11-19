Работу на переписи населения засчитают студентам российских вузов как практику - Росстат
12:20 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа переписчиками и волонтерами на Всероссийской переписи населения 2021 года будет засчитываться российским студентам в производственную практику, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС заместитель главы Росстата Павел Смелов.
"Мы провели переговоры с Минобрнауки, которое направило рекомендацию всем вузам страны о том, что работа студентов на переписи будет засчитываться им в практику. То есть это будет и работа для студентов, и практика", - сказал он.
Всего к работе на Всероссийской переписи населения 2021 года будет привлечено порядка 360 тыс. человек - переписчиков, инструкторов и волонтеров. Основная часть переписчиков будет состоять из пенсионеров и студентов.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. Первые результаты переписи Росстат опубликует 1 октября 2021 года.
НОВОСТИ
- 12:32 19.11.2020
- Помпео в ходе выступления с Нетаньяху заявил, что посетит Голанские высоты
- 12:25 19.11.2020
- Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели
- 12:05 19.11.2020
- Додон намерен совершить последний в качестве президента визит в РФ
- 12:00 19.11.2020
- Большинство американцев считают Байдена победителем президентских выборов - опрос
- 11:32 19.11.2020
- Законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ внесен в Думу
- 11:20 19.11.2020
- В Минздраве предложили создать в РФ абортарии и передать их ФСИН
- 11:05 19.11.2020
- Минпросвещения РФ приветствует законопроект о просветительской деятельности
- 11:00 19.11.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 млн
- 10:32 19.11.2020
- Борис Джонсон объявит о рекордных инвестициях в ВПК - BBC
- 10:20 19.11.2020
- В Нидерландах запретили запускать фейерверки на Новый год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать