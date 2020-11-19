Работу на переписи населения засчитают студентам российских вузов как практику - Росстат

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа переписчиками и волонтерами на Всероссийской переписи населения 2021 года будет засчитываться российским студентам в производственную практику, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС заместитель главы Росстата Павел Смелов.

"Мы провели переговоры с Минобрнауки, которое направило рекомендацию всем вузам страны о том, что работа студентов на переписи будет засчитываться им в практику. То есть это будет и работа для студентов, и практика", - сказал он.

Всего к работе на Всероссийской переписи населения 2021 года будет привлечено порядка 360 тыс. человек - переписчиков, инструкторов и волонтеров. Основная часть переписчиков будет состоять из пенсионеров и студентов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. Первые результаты переписи Росстат опубликует 1 октября 2021 года.