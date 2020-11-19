Помпео в ходе выступления с Нетаньяху заявил, что посетит Голанские высоты
12:32 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг в ходе совместного выступления в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что посетит Голанские высоты, израильский суверенитет над которыми США признали за время президентства Дональда Трампа.
"Сегодня у меня будет шанс посетить Голанские высоты", - сказал Помпео в ходе выступления, которое транслировала в режиме реального времени израильская правительственная пресс-служба.
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